Coronavirus, 1 decesso e 111 positivi nelle ultime 24 ore: 29 contagiati sono over 70 mentre 22 casi riguardano minorenni

Il numero assoluto è in linea a quanto comunicato nelle giornata di ieri. La curva epidemiologica continua, purtroppo, a mostrare valori di rilievo. Sono stati analizzati 2.376 tamponi molecolari, 111 i test risultati positivi per un rapporto contagi/tamponi a 4,67%

TRENTO. C'è purtroppo un altro decesso in Trentino per Covid-19, il tragico bilancio di questa settimana sale a 10 vittime, mentre sono 11 i morti in due settimane e 481 decessi da inizio epidemia. Questa fase dell'emergenza si conferma particolarmente delicata in quanto sono stati registrati 111 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 50 le classi attualmente sottoposte a misure di quarantena. Questo l'aggiornamento di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari di oggi, venerdì 16 ottobre, sul fronte dell'emergenza coronavirus.

Il numero assoluto è in linea a quanto comunicato nelle giornata di ieri. La curva epidemiologica continua, purtroppo, a mostrare valori di rilievo. Sono stati analizzati 2.376 tamponi molecolari (1.177 letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento e 1.199 dalla Fondazione Mach), 111 i test risultati positivi per un rapporto contagi/tamponi a 4,67%. La Provincia ha deciso di cambiare nuovamente il metodo di comunicazione per fornire solo i casi accertati con tampone molecolare. Le positività emerse tramite antigene devono essere confermate da tampone molecolare.

Ci sono 33 persone nelle strutture ospedaliere di Trento e Rovereto, nessuno si trova nel reparto di terapia intensiva, ma 4 persone ricorrono all'alta intensità. Tra i 111 casi risultati positivi al tampone molecolare, 9 contagiati hanno tra gli 0 e i 5 anni e 13 infetti tra 6 e i 15 anni, mentre ben 29 infezioni sono state registrate nella fascia over 70 anni.

C'è una recrudescenza dell'epidemia a livello nazionale, così come a quello regionale. Oggi in Alto Adige sono stati comunicati 128 nuovi positivi in Alto Adige. Una situazione che segna un nuovo superamento dei dati registrati il 14 ottobre: i casi si erano fermati a 124 contagiati per un numero superiore al picco di marzo (Qui articolo). In appena tre giorni la Provincia di Bolzano comunica così 350 infezioni a Covid-19 tra oggi, i 98 di ieri (Qui articolo) e quelli di mercoledì scorso.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.573 tamponi e il rapporto contagi/tamponi si attesta a 5,95%, ma se si considera che sono state 1.081 le persone sottoposte a test, un cittadino ogni 10 ha contratto il virus in queste ore. Sale ancora il dato delle persone che sono sottoposte a quarantena: 3.655 cittadini. A livello provinciale nella provincia di Bolzano sono stati effettuati 196.147 tamponi da inizio epidemia su 103.548​​ persone. Il bilancio provvisorio è di 4.493 casi e 293 decessi (Qui articolo).

Rapporto contagi/tamponi in Trentino:

venerdì 16 ottobre: 111 positivi - 2.376 tamponi molecolari - 4,67% | 1 decesso

giovedì 15 ottobre: 111 positivi totali - 1.912 test - 5,8% | 62 positivi - 1.656 tamponi molecolari - 3,7% | 49 positivi - 256 test rapidi - 19,14% | 2 decessi

mercoledì 14 ottobre: 44 positivi totali - 2.781 test - 1,58% | 29 positivi - 2.567 tamponi molecolari - 1,13% | 15 positivi - 214 test rapidi - 7% | 2 decessi

martedì 13 ottobre: 38 positivi totali - 974 test - 3,90% | 28 positivi - 802 tamponi molecolari - 3,49% | 10 positivi - 172 test rapidi - 5,81% | 2 decessi

lunedì 12 ottobre: 6 positivi totali - 175 test - 3,43% | 2 positivi - 129 tamponi molecolari - 1,5% | 4 positivi - 46 test rapidi - 8,70% | 1 decesso

domenica 11 ottobre: 51 positivi totali - 1.951 test - 2,6% | 39 positivi - 1.845 tamponi molecolari - 2,11% | 12 positivi - 106 test rapidi - 11,3%

sabato 10 ottobre: 71 positivi totali - 2.576 test - 2,75% | 50 positivi - 2.329 tamponi molecolari - 2,15% | 21 positivi - 247 test rapidi - 8,50% | 2 decessi

venerdì 9 ottobre: 39 positivi - 2.182 tamponi - 1,79%

giovedì 8 ottobre: 59 positivi - 2.731 tamponi - 2,16%

mercoledì 7 ottobre: 32 positivi - 2.127 tamponi - 1,5%

martedì 6 ottobre: 40 positivi - 3.492 tamponi - 3,5%

lunedì 5 ottobre: 49 positivi - 1.204 tamponi - 4%

domenica 4 ottobre: 34 positivi - 1.524 tamponi - 2,23%

sabato 3 ottobre: 62 positivi - 2.132 tamponi - 2,9%

venerdì 2 ottobre: 39 positivi -1.714 tamponi - 2,27%

giovedì 1 ottobre: 48 positivi - 1.883 tamponi - 2,55%

mercoledì 30 settembre: 37 positivi - 2.422 tamponi - 1,53%

martedì 29 settembre: 13 positivi - 1.110 tamponi - 1,17%

lunedì 28 settembre: 20 positivi e 208 tamponi - 9,6% - 1 decesso

domenica 27 settembre: 42 positivi e 1.541 tamponi - 2,7%

sabato 26 settembre: 51 positivi e 2.116 tamponi - 2,4%

venerdì 25 settembre: 23 positivi e 2.155 tamponi - 1,06%

giovedì 24 settembre: 23 positivi e 1613 tamponi - 1,43%

mercoledì 23 settembre: 22 positivi e 2.227 tamponi - 0,9%

martedì 22 settembre: 25 positivi e 999 tamponi - 2,5%

lunedì 21 settembre: 2 positivi e 517 tamponi - 0,97%

domenica 20 settembre: 45 positivi e 1.547 tamponi - 2,9%

sabato 19 settembre: 22 positivi e 2.375 tamponi - 0,9%

venerdì 18 settembre: 18 positivi e 1.794 tamponi - 1%

giovedì 17 settembre: 76 positivi e 2.099 tamponi - 3,6%

mercoledì 16 settembre: 32 positivi e 2.528 tamponi - 1,3%

martedì 15 settembre: 20 positivi e 621 tamponi - 3,2%

lunedì 14 settembre: 20 positivi e 317 tamponi - 6,3%

domenica 13 settembre: 9 positivi e 1.166 tamponi - 0,77%

sabato 12 settembre: 22 positivi e 1.957 tamponi - 1,12%

venerdì 11 settembre: 29 positivi e 1.627 tamponi - 1,8%

giovedì 10 settembre: 82 positivi e 1.895 tamponi - 4,3%

mercoledì 9 settembre: 7 positivi e 1.251 tamponi - 0,56%

martedì 8 settembre: 3 positivi e 593 tamponi - 0,5%

lunedì 7 settembre: 17 positivi e 322 tamponi -5,2%

domenica 6 settembre: 33 positivi e 1.438 tamponi - 2,3%

sabato 5 settembre: 53 positivi e 1.708 tamponi - 3,1%

venerdì 4 settembre: 23 positivi e 1.925 tamponi - 1,19%

giovedì 3 settembre: 91 positivi e 2.317 tamponi - 3,93%

mercoledì 2 settembre: 33 positivi e 803 tamponi - 4,10%

martedì 1 settembre: 3 positivi e 695 tamponi - 0,43%

lunedì 31 agosto: 4 positivi e 122 tamponi - 3,57%

domenica 30 agosto: 8 positivi e 1.053 tamponi - 0,75%

sabato 29 agosto: 14 positivi e 1.365 tamponi - 1%

venerdì 28 agosto: 16 positivi e 1.390 tamponi - 1,15%

giovedì 27 agosto: 15 positivi e 1.351 tamponi - 1,11%

mercoledì 26 agosto: 7 positivi e 1.898 tamponi - 0,36%

martedì 25 agosto: 3 positivi e 530 tamponi - 0,56%

lunedì 24 agosto: 1 positivo e 374 tamponi - 0,27%