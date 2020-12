Coronavirus, al sondaggio sui vaccini oltre il 30% dei sanitari altoatesini dice "No". "Aspettiamo informazioni scientifiche più chiare"

Dal 26 dicembre l'Austria entrerà nel terzo lockdown totale da inizio pandemia. La serrata è divisa in tre fasi, con il divieto di uscire se non per lavoro, emergenze, necessità e sport in vigore fino al 17 gennaio. Impianti aperti ma con limitazioni. Dal 15 al 17 gennaio altro screening di massa. La partecipazione garantisce maggiori libertà per la settimana successiva