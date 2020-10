Coronavirus, annullati i mercatini di Natale di Rango: “Decisione presa per senso di responsabilità”

BLEGGIO SUPERIORE. “Con grande rammarico per tutte le persone che ci lavorano e per tutti voi che ogni anno ci venite a trovare, vi annunciamo che le luci dei nostri Mercatini di Natale quest’anno non si accenderanno”. È questo in sintesi l’annuncio comparso sulla pagina Facebook ufficiale gestita dagli organizzatori che precisano: “I Mercatini di Rango 2020 sono annullati. Abbiamo preso questa decisione con grande senso di responsabilità, consapevoli del delicato momento che tutti stiamo vivendo”.

L’annuncio arriva dopo la presa di posizione del sindaco di Trento Franco Ianeselli che alcuni giorni fa aveva fatto sapere che nel Capoluogo i tradizionali mercatini natalizi non ci sarebbero stati. Nel frattempo i sindaci sono divisi, se Trento e Pergine hanno già anticipato che gli eventi saltano altri si sono dimostrati più possibilisti, mentre a livello provinciale non è ancora stata presa una decisione (QUI articolo). In Alto Adige invece, Arno Kompatscher ha scelto di annullare tutti i mercatini.

Senza una regia provinciale si procede in ordine sparso anche se, con l’aumento dei contagi, non sembrano esserci molti spazi di manovra. Il rischio è che quando tutto sarà pronto, con le risorse (anche economiche) messe in moto, sia Roma a dover intervenire bloccando tutto.

Per il momento Rango si è aggiunto a un elenco già lungo di eventi annullati, una decisione dal valore simbolico molto grande perché questi mercatini sono tra i più caratteristici (e apprezzati) di tutto il Trentino. L’unica consolazione arriva dagli organizzatori che promettono che almeno l’atmosfera natalizia sarà salvaguardata: “Rango non chiuderà, siamo al lavoro per addobbarlo a festa e regalare, a chi vorrà visitarlo, l’atmosfera del Natale più vero”.