Coronavirus, ecco dove sono stati trovati i 5 nuovi positivi (nessuno a Trento). In Alto Adige sono 4 (uno a Bolzano e uno a Laives)

Mentre in Trentino non ci sono più persone ricoverate per coronavirus in provincia di Bolzano restano 6 persone e una in terapia intensiva. Ecco il focus sui contagi in regione nelle ultime 24 ore

TRENTO. Sono 5 le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Trentino mentre in Alto Adige oggi sono state 4. Il quadro dei contagi in provincia di Trento dice che di questi cinque due persone, una delle quali proveniente da una Rsa, hanno manifestato i sintomi da Corinavirus.

Altre tre, invece, sono positive asintomatiche e sono state individuati con gli screening. Rimane infatti molto intensa l'attività di monitoraggio, con 1.725 tamponi (di cui 680 analizzati da APSS, 762 da Cibio e 283 dalla FEM). I 5 positivi sono stati trovati ad Arco, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Rovereto e Storo. Nessun nuovo contagio, dunque, nel capoluogo nonostante l'altissimo rapporto tra popolazione residente in città e nel resto delle provincia. Sono quattro, invece, i nuovi casi di positività riscontarti dalla Provincia di Bolzano sui 530 tamponi effettuati. In questo caso un positivo è stato trovato a Bolzano, uno a Laives, uno a Cortina sulla Strada del Vino e uno a Rio Pusteria.

In Trentino dopo tanto tempo, anche gli ultimi pazienti Covid 19 sono stati dimessi. Nessun ricovero dunque nelle strutture ospedaliere trentine e, allo stesso tempo, nessun decesso nelle ultime 24 ore, come conferma il rapporto odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Cresce di un’unità, invece, il numero di pazienti ricoverati in Alto Adige che ora sono 6 in totale mentre una persona continua ad essere in terapia intensiva dell’ospedale San Maurizio di Bolzano.

Qui i dati globali del Trentino privi dei cinque casi di qui sopra.