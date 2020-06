Coronavirus, altri 5 nuovi contagi in Trentino ma, fortunatamente, non ci sono decessi

TRENTO. Altri 5 casi di persone positive al coronavirus in Trentino per un quadro degli ultimi cinque giorni che si mostra leggermente in crescita rispetto a quelli precedenti ma, ci si augura, comunque in un trend di calo globale dell'epidemia. Negli ultimi 5 giorni, infatti, se il 17 giugno e il 19 i nuovi positivi risultavano essere rispettivamente uno e ieri erano zero, si sono registrati anche gli otto del 18 giugno e i 5 di oggi per un totale di 15 casi in 5 giorni (contro i 7 dei precedenti 5 e i 7 dal 7 giugno all'11 giugno e gli 8 dei precedenti 5).

Fortunatamente, però, il rapporto contagi/tamponi resta ben al di sotto dell'1% (sono stati eseguiti 1.725 tamponi - 680 APSS, 762 Cibio, 283 FEM) per un rapporto pari allo 0,3%. Non si segnalano, poi, decessi quindi il numero globale di morti con Covid-19 dall'inizio dell'epidemia resta fermo a 470. I contagiati invece salgono a quota 5472.

Sono quattro, invece, le persone risultate positive al coronavirus nelle ultime 24 ore in Alto Adige dove sono stati analizzati 530 tamponi per un rapporto contagi/tampone dell'0,7%. Per quanto riguarda i ricoverati, nei normali reparti dei sette ospedali dell'Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell'Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 6 pazienti affetti da Covid-19. Altre 8 persone assistite dall'Azienda sanitaria sono casi sospetti. E così in Alto Adige i contagi sono in totale 2.622 mentre i decessi sono 292.