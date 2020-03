Coronavirus in Trentino, ecco i Comuni del contagio: Arco a 115 casi, Canazei con 42 persone e Pinzolo sale a 20 positivi

Il morto è un 85enne di Pieve di Bono. I decessi ora sono 13 in Trentino e 29 i guariti. Sono 20 i deceduti in Alto Adige per un totale di 33 vittime per il contagio a livello regionale. L'infezione da coronavirus avanza nei territori a vocazione turistica

TRENTO. Si aggrava il bilancio della diffusione del coronavirus sul territorio provinciale. Sono ora 1.067 i contagi in Trentino. Dopo i 138 positivi di ieri, oggi un altro trend in forte crescita con 210 nuove persone infette (Qui articolo).

L'infezione avanza, soprattutto nelle aree a maggior vocazione turistica e in prossimità dei confini con Lombardia e Veneto. Il report di Provincia e Azienda provinciale per i servizi sanitari registra incrementi in val di Fiemme e Fassa, val di Sole e Giudicarie, Rendena e Chiese. In Alto Garda e Ledro invece i dati molto elevati sono dovuti anche alle situazioni di focolai in Rsa (Qui articolo).

I positivi a Trento sono 168, mentre a Rovereto salgono a 25 dall'inizio dell'epidemia. Ad Arco 115 casi, invece a Ledro sono 69 pazienti. A Canazei ci sono 42 unità, mentre a Pergine ci sono 73 persone. I nuovi territori sono Rumo e Isera, Nogaredo e Valfloriana, ma anche Primiero San Martino di Castrozza.

La diffusione di Covid-19 prosegue. Sono 569 le persone in isolamento, 224 in Rsa, 183 pazienti in ricovero senza ventilazione, 15 in semi-invasiva e 34 con ventilazione invasiva. Ci sono anche tre minorenne di 7, 8 e 10 anni affetti da coronavirus, fortunatamente in condizioni buone a casa.

Il focus sui Comuni: