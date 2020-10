Coronavirus in Trentino, trovati altri 48 positivi ma nessun decesso. Continuano i contagi tra gli over 70 anni. Ci sono 6 persone in più in ospedale

Le autorità sanitarie comunicano che sono in corso di approfondimento le conseguenze dei contagi che interessano bambini e ragazzi in età scolare. Nel frattempo 4 classi hanno terminato il periodo di isolamento e quindi in attesa di aggiornamenti restano 46 le classi sottoposte a misure di quarantena