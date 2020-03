Coronavirus, morto l'ex presidente della Magnifica Comunità della Val di Fiemme Raffaele Zancanella. Il presidente Kaswalder: "Tutti gli autonomisti lo salutano con grande dolore"

Si è spento all'età di 75 anni per complicanze dovute all'infezione da Coronavirus l'ex Scario e presidente della Magnifica Comunità della Val di Fiemme Raffaele Zancanella. Partecipò alla fondazione del partito Autonomisti Popolari. Il presidente Kaswalder: "Un grande dolore per tutti gli autonomisti"

CAVALESE. Si è spento all'età di 75 anni Raffaele Zancanella, noto personaggio in Val di Fiemme e tra i soci fondatori di Autonomisti Popolari, formazione politica di cui fa parte il presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder. Esponente del mondo autonomistico locale, originario di Molina di Fiemme, Zancanella è deceduto per complicanze dovute al Covid-19.

Cordoglio è arrivato da diverse forze politiche, da Autonomisti Popolari a Unione per il Trentino, e dalla Magnifica Comunità della Val di Fiemme, di cui Zancanella è stato Scario tra il 2007 e il 2009 prima e poi presidente. “Oggi ci ha lasciati, increduli e attoniti, il nostro amico Raffaele Zancanella – ha scritto in una nota il partito del presidente Kaswalder – è stato un grande personaggio nella sua valle di Fiemme e anche uno dei soci fondatori degli Autonomisti Popolari. Il presidente Wlater Kaswalder e tutti gli autonomisti trentini lo salutano con grande dolore. Ciao Raffaele, riposa in pace”.