E' morto Raffaello Sampaolesi, aveva contratto il coronavirus. Grande cordoglio in Trentino per l'ex Difensore civico e garante dei minori e dei detenuti

Come dimostrato negli scorsi giorni da il Dolomiti l'affermazione (messa, ironia della sorte, anche nel comunicato stampa intitolato ''Fugatti: dal Trentino dati corretti e in linea con le richieste del Ministero'') di Segnana in conferenza stampa che ''ad oggi sono circa 500 i tamponi fatti presso le farmacie'' non tornava con i dati reali visto che solo a Piedicastello ne sono stati fatti più di 1.100. Lucia Coppola ora chiede spiegazioni: ''E' chiaro che Fugatti e l'assessora hanno dei problemi sulla comunicazione dei numeri''