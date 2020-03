Coronavirus, primo decesso anche in Trentino. I morti in regione salgono a 2

TRENTO. Prima vittima anche in Trentino dopo che ieri sera è venuta a mancare una signora di 85 anni di Bolzano risultata positiva al tampone solo lunedì scorso. Si tratta di una signora anziana di Borgo Valsugana.

Sono due, quindi i decessi in regione mentre in provincia di Trento i casi di contagio aumentano in maniera molto importante e si supera il tetto dei 100 casi (quando fino a ieri si era fermi a 77 contagi, tre dei quali guariti). Ora si aggiungono 38 casi con 4 guariti, 62 persone a domicilio, 5 intensiva e 7 in alta intensità.

QUI LA MAPPA COMUNE PER COMUNE: Rispetto a ieri spicca il dato di Arco con 4 persone contagiate (mentre fino all'ultimo confronto dati la zona di Riva e Arco era priva di contagi sul territorio) e quello di Pergine con ben 10 positivi.

''Numeri sostenibili - spiega il presidente Fugatti - ma in forte crescita e sappiamo che questi numeri cresceranno anche in modo importante nei prossimi giorni''.

Peggiora, quindi, inevitabilmente la situazione per quanto riguarda i contagi da coronavirus anche in Trentino Alto Adige. La provincia di Bolzano questa mattina ha diffuso i nuovi dati sul numero di persone positive che hanno sforato, anche in quel caso, le 100 unità arrivando a 103 positivi. E la situazione dei pazienti ricoverati in Alto Adige è la seguente: 47 persone sono in ospedale, di queste 33 sono risultate positive al test e altre 14 sono sospettate di avere contratto la Sars-Cov-2. Ci sono poi 14 persone senza sintomi, ma con sospetta infezione da coronavirus, che sono ancora in quarantena nella struttura di Colle Isarco. A Merano 6 persone sono in terapia intensiva, a Bolzano una.