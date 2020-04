Coronavirus, slitta il termine per la presentazione del modello 730

TRENTO. L'emergenza coronavirus fa slittare le scadenze fiscali per 204.160 contribuenti trentini. Tra le novità più importanti vi è quella che riguarda il termine ultimo per la presentazione del modello 730 che slitta al 30 settembre e vale sia nel caso in cui si voglia consegnare il modello al datore di lavoro, sia nel caso la consegna avvenga ad un caaf.

Chi vuole, comunque, può fare la consegna già a partire da fine maggio. Chi sceglierà questa strada, potrà beneficiare già nella retribuzione di giugno, o luglio, dell’eventuale conguaglio delle tasse a credito (ovvero i soldi che il Fisco restituisce ai contribuenti per effetto delle varie deduzioni e detrazioni).

In generale il rimborso arriverà per tutti nel mese successivo alla liquidazione del modello per cui è chiaro che chi presenterà la dichiarazione a settembre potrà avere il conguagli in busta paga a ottobre o novembre.

Le nuove scadenze fiscali previste dal Governo riguardano anche chi decide di presentare il 730 direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La versione precompilata sarà on-line a partire dal 5 maggio (e non più dal 15 aprile) e l’invio sarà possibile anche in questo caso dalla fine dello stesso mese.

Gli uffici del Caaf Cgil del Trentino sono operativi da remoto per dare consigli ai contribuenti e per fissare appuntamenti da fine maggio. “Consigliamo comunque di fare riferimento al caaf per ridurre al minimo il rischio errori” ha spiegato la direttrice dei Caaf Cgil Barbara Deimichei.

Riepilogando, qui di seguito, le scadenze principali legate alla presentazione del Modello 730/2020

·4 maggio: al via la campagna del Caaf Cgil per la compilazione della dichiarazione dei redditi

·5 maggio: il Fisco mette a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato

·31 maggio: data in cui si può iniziare a inviare all’Agenzia delle entrate il modello precompilato, compreso quello elaborato dal Caaf

·30 settembre: termine ultimo per presentare il modello 730/2020