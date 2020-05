Coronavirus, al via la 'Fase2': ecco il nuovo modulo per l'autodichiarazione

TRENTO. Prenderà il via oggi in Trentino e nel resto d'Italia la “Fase due” con un allentamento dei divieti imposti per il contenimento del coronavirus.

Sul sito del Ministro dell'Interno è stato messo a disposizione il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile dal 4 maggio. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali.

L'autodichiarazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

QUI IL NUOVO MODELLO

Nel nuovo modulo si deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali come peraltro avveniva anche nell’autocertificazione precedente. Resta, poi, confermata l’esigenza per chi compila il modello di dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19.

La persona sottoposta al controllo dovrà quindi indicare il luogo dal quale è iniziato lo spostamento e l’indirizzo di destinazione.