Donna investita dall’auto guidata dal marito: imprenditore trentino indagato per omicidio colposo

Il dramma si è consumato a Pavia dove l’uomo, originario del Trentino, si era trasferito con la moglie. I carabinieri hanno ascoltato il 57enne per ore, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’accaduto

PAVIA. È indagato con l’accusa di omicidio colposo il 57enne che la scorsa notte ha investito e ucciso la moglie a Corteolona in provincia di Pavia. L’uomo, originario del Trentino, viveva da tempo in Lombardia dove si era trasferito con la moglie di 48 anni.

Sul caso indagano i carabinieri che hanno interrogato l’uomo per diverse ore nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non è ancora chiaro se l’uomo si stesse allontanando da casa dopo una lite, fatto sta che la moglie è stata investita mentre si trovava nel vialetto dell’abitazione dove era presente anche il figlio di 10 anni.

Secondo quanto ricostruito sarebbe stato lo stesso 57enne ad allertare i soccorsi dopo essersi reso conto di aver travolto la donna. Purtroppo però per la 48enne non c’è stato nulla da fare, la donna è deceduta in seguito alle ferite riportate.

L’imprenditore trentino è stato interrogato dai carabinieri, dopodiché ha potuto fare ritorno alla propria abitazione. Nel frattempo i militari hanno eseguito i rilievi del caso mentre sulla donna sarà eseguita un’autopsia che sarà utile per ricostruire l’esatta dinamica.