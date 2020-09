Elezioni, manifesti irregolari (senza rispetto nemmeno per un ragazzo morto) compaiono nella notte. Comune in azione per rimuoverli

TRENTO. Gli ultimi strascichi di una campagna elettorale lunga, in alcuni tratti avvelenata e spesso con diverse irregolarità, si sono purtroppo visti anche nelle scorse ore.

In alcuni tabelloni esposti nelle circoscrizioni di Trento, quelli riservati alle affissioni comunali, sono infatti apparsi dei nuovi manifesti contro un candidato sindaco. Manifesti composti da due foto: in una c'è il candidato sindaco nell'altra (in bianco e nero) c'è invece in primo piano un ragazzo trentino che è drammaticamente morto a 32 anni nel 2015.

L'ennesimo episodio di irregolarità che va ad aggiungersi alle tante pubblicità elettorali fuori norma che sono state trovate sia a Trento che a Rovereto con tanto di polemiche. Ci sono stati i manifesti appesi alle vetrine e quindi visibili dalla pubblica, cosa vietata dalla normativa elettorale, ai camion vela con le gigantografie dei candidati che invece di essere in movimento erano stati parcheggiati violando in questo modo le disposizioni. Fino ad arrivare a pannelli pubblicitari del tipo “ledwall”, di fatto un grande schermo dove è possibile far alternare più immagini.

Tutti episodi irregolari per i quali i candidati di riferimento sono stati sanzionati da parte delle forze dell'ordine a seguito dei controlli.

Oggi, nonostante siano stati aperti i seggi e nonostante il silenzio elettorale, non manca chi non ha resistito nell'andare contro le regole. Gli agenti della polizia locale sono attivi sul territorio per intervenire. Questa mattina il Comune di Trento si è già mosso affinché siano coperti i manifesti irregolari apparsi nelle ore scorse.