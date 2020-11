Grave incidente per 5 giovanissimi tra i 19 e i 16 anni: l'auto sbatte contro la roccia e viene sbalzata sul guard-rail

L'allerta è scattata alle 16.30 di oggi lungo la strada statale 237 all'altezza del centro abitato di Ponte Arche. In azione la macchina dei soccorsi tra ambulanze, elicottero, vigili del fuoco di Lomaso e polizia delle Giudicarie

COMANO TERME. Gravissimo incidente nelle Giudicarie, 5 giovanissimi sono stati trasportati all'ospedale.

L'allerta è scattata alle 16.30 di oggi, domenica 29 novembre, lungo la strada statale 237 all'altezza del centro abitato di Ponte Arche.

Il conducente di 19 anni ha improvvisamente perso il controllo dell'auto. A quel punto il mezzo è andato a sbattere contro la parete rocciosa a bordo carreggiata.

Un impatto violentissimo e il veicolo è stato sbalzato sul lato opposto della strada per finire contro il guard-rail e fermare la corsa: 5 i giovani coinvolti tra i 16 e i 19 anni.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanze, vigili del fuoco di Lomaso e polizia locale delle Giudicarie per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Le forze dell'ordine e i pompieri hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato l'elicottero in quanto le condizioni dei ragazzi sono apparse gravi, in particolare quelle di un giovane.

Il personale sanitario ha prestato le cure del caso ai feriti, che sono stati immobilizzati e stabilizzati: un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 16 anni sono stati trasferiti in elicottero al Santa Chiara di Trento, un 19enne è stato portato a Rovereto, un altro 19enne e una 16enne invece sono ricoverati a Tione.

La macchina dei soccorsi è stata inoltre impegnata per un altro intervento, sempre in zona, a Poia (Qui articolo), incidenti che seguono quello drammatico avvenuto nella serata di ieri e costato la vita a Valeria (Qui articolo).