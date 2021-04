Escono di strada in auto e centrano due vetture parcheggiate. Tre giovanissimi tra i 19 e 21 anni rimasti gravemente feriti

BOCENAGO. Ha perso il controllo dell'auto e quindi ha centrato due vetture parcheggiate. Questa una prima ricostruzione del violento incidente avvenuto in val Rendena. Tre giovani sono stati trasferiti in ospedale per le necessarie cure del caso.

L'allerta è scattata intorno alle 16 di oggi, lunedì 5 aprile, lungo la strada statale 239 all'altezza del centro abitato di Bocenago (Qui articolo).

Il conducente del veicolo ha perso il controllo del mezzo dopo una curva. A quel punto la vettura ha perso aderenze per uscire di strada.

La corsa si è poi conclusa contro altre due auto parcheggiate. Un impatto molto violento e gli occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere. Danneggiata una ringhiera e anche i due mezzi fermi, un vettura inoltre è finita in bilico sul muretto.

Tre i ragazzi del posto rimasti coinvolti in questo schianto: un 21enne, un 20enne e un 19enne.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, le ambulanze di Trentino Emergenza e Sti Pinzolo Alta Rendena, i vigili del fuoco di Bocenago e il corpo di Pinzolo, oltre ai carabinieri e alla polizia locale delle Giudicarie per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento è decollato anche l'elicottero.

Nel frattempo i pompieri hanno liberato gli occupanti rimasti incastrati nell'abitacolo mediante le pinze idrauliche.

Una volta estratti, i feriti sono stati affidati alle cure dell'equipe medica. Immobilizzati e stabilizzati, sono stati trasferiti all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti e approfondimenti.

Un'operazione lunga tra rilievi, cure, pulizia dai detriti e rimozione dei mezzi incidentati.