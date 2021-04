Si schiantano contro due auto, tre feriti trasportati in ospedale. I vigili del fuoco intervengono con le pinze idrauliche

Finito il pranzo di Pasqua escono ubriachi in strada, lui [...]

Escono di strada in auto e centrano due vetture [...]

Multe di Pasqua: dai bar (in Val di Sole e Vattaro) ai [...]

Belluno, piazzale stazione cambia volto: 35 stalli per [...]

Coronavirus in Trentino, 40 positivi e nessun morto. Sale [...]

Scivola durante una passeggiata e ruzzola per 20 metri, [...]