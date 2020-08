LE FOTO. Crollano le temperature e sul passo Stelvio cadono oltre 40 centimetri di neve a imbiancare cime, strade e auto

STELVIO. Un crollo verticale delle temperature e ritorna l'inverno sullo Stelvio. Oltre 40 centimetri di neve sono caduti nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto a imbiancare cime, strade e automobili.

Una perturbazione interessa da alcuni giorni in particolare le regioni settentrionale e questo inizio agosto si caratterizza per il brutto tempo.

Pioggia in valle e neve in montagne, mentre le giornate sono più fresche: passo Stelvio si è svegliato completamente immerso nel bianco. Un paesaggio da cartolina e invernale.

In questi giorni l'allerta è massima e sono diversi gli interventi della macchina dei soccorsi per gestire le varie criticità tra Trentino e Alto Adige, bellunese e val Camonica.

Nell'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte del 2 agosto, la Valsugana si è illuminata per quella che Meteotriveneto definisce una vera e propria "tempesta di fulmini": gran parte di questi erano da "nube a nube" ad altezze molto elevate, anche a 7 mila metri di quota

Momenti di paura nel Bleggio nei giorni scorsi: un campo scout in val Algone è stato spazzato via dalle raffiche di vento e le tende sono andate distrutte. Colpite poi uin particolare sono state colpite le aree del feltrino e dell'agordino, mentre nei giorni scorsi gravi criticità sono state registrate ad Auronzo di Cadore.

Nell'area di Feltre le forti raffiche di vento e i fulmini hanno causato diversi disagi, mentre nell'agordino tanti smottamenti. Alcune auto sono rimaste bloccate per frane e colate detritiche a passo Fedaia e passo Prodoi. Una crepa si è aperta inoltre sulla montagna che costeggia la strada delle Dolomiti.

Le previsioni per questi giorni di MeteoTrentino indicano temperature in calo in queste ore. Oggi molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse specie al mattino e sui settori sudorientali; ampie schiarite dalla sera; venti moderati o forti settentrionali e foehn in valle. Da mercoledì a sabato soleggiato con temporanei annuvolamenti e possibili rovesci o temporali sparsi specie in montagna ed al pomeriggio sera; temperature in aumento e vicine ai valori medi del periodo.