Maltempo nel bellunese, si apre un solco sulla montagna a lato della "Strada delle Dolomiti"

La spaccatura si è verificata dal chilometro 77 al 79 della SR48. Nel frattempo è di nuovo allerta meteo per le prossime ore di oggi, domenica 2 agosto con attesi temporali di forte intensità

BELLUNO. Sono davvero numerosi i danni che l'ondata di maltempo della scorsa notte ha causato nel territorio dolomitico. E' stato colpito il Trentino - Alto Adige, ma a riportare i maggiori danni soprattutto il bellunese, in Veneto.

Ieri sera, sabato 1 agosto, infatti sia il Passo Pordoi, che il Passo Fedaia sono stati chiusi per smottamenti (articolo qui).

Proprio su un versante a lato della sr48, anche chiamata la "strada statale delle Dolomiti" (partendo da Ora, in Alto Adige e arrivando ad Auronzo di Cadore, nel bellunese) per via dell'intensità delle precipitazioni di ieri sera si è aperto un solco.

La "crepa" si è aperta dal chilometro 77 al 79, come riporta "Veneto Strade Spa", che sta anche seguendo i lavori in corso sul Pordoi per riuscire a riaprirlo. Verosimilmente questo accadrà nel primo pomeriggio di oggi.

Nel frattempo è di nuovo allerta meteo per le prossime ore di domenica 2 agosto. Sono infatti attese numerose precipitazioni con temporali di forte intensità. Il tempo instabile perdurerà fino a martedì 4 agosto, con varie fasi di precipitazione, a prevalente carattere di rovescio e temporale. Saranno possibili fenomeni localmente intensi, come gradinate e forti raffiche di vento.