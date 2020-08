Maltempo, pioggia e smottamenti nel bellunese. Vigili del fuoco e protezione civile al lavoro

La maggioranza leghista è riuscita a far saltare la legge Gilmozzi facendo ripartire la costruzione di nuove case vacanza. Incredibile siparietto in consiglio con il presidente che ha spiegato che la cosa era stata condivisa con le minoranze e che lui, magnanimo, concedeva loro l'onore di essere citate per quanto riguardava un leggero cambio di prospettiva della norma rispetto a come la voleva proporre la maggioranza. Cia si è complimentato: ''Dimostra di essere un signore e di non essere vendicativo''. Ma le opposizioni smentiscono tutto