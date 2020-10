Madre e figlio 19enne coltivavano cannabis insieme: denunciati

A Cronedo, inoltre, due uomini sono stati fermati e trovati con quattro grammi di cocaina, diciotto pasticche utilizzate per il “taglio” dello stupefacente, una tessera sanitaria rubata e circa duecento euro in denaro contante

CORNEDO ALL'ISARCO. Denunciate due persone per la colvitazione di cannabis indica.

I carabinieri di Cornedo all'Isarco hanno scoperto una piantagione di cannabis coltivata da una donna 49enne e dal figlio 19enne.

Le forze dell'ordine, a seguito di un’accurata perquisizione della loro abitazione, hanno rinvenuto, nel giardino, tre piante di marijuana di medie dimensioni.

In altri due distinti servizi sono stati denunciati due uomini che, sottoposti a controllo e successive perquisizioni estese anche alle loro abitazioni, sono stati trovati in possesso di circa quattro grammi di cocaina e diciotto pasticche utilizzate per il “taglio” dello stupefacente, nonché di una tessera sanitaria rubata, sette grammi di hashish, un bilancino di precisione nonché circa duecento euro in denaro contante.