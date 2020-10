Maltempo, Adige sotto osservazione nel Burgraviato. In arrivo forti raffiche di vento. "In valle non si escludono tempeste"

Giorno dopo giorno il veterinario capo della Pat annotava cosa accadeva ai tre orsi rinchiusi nel Casteller. Diventa evidente come anche la presenza di un animale in più crei problemi a Dj3 che si nasconde e non mangia, come M49 dal secondo giorno in gabbia ha sempre fatto di tutto per scappare (addirittura i tronchi per giocare finiscono sotto la saracinesca e stacca la corrente per 14 volte e così si pensa di non riattivarla più) e di come solo gli antidepressivi e gli integratori con effetti inibitori del sistema nervoso centrale possano farli restare lì dentro