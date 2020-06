Maxi operazione contro la 'ndrangheta in Trentino Alto Adige. Sono state arrestate 20 persone

I vigili del fuoco nella fase più acuta dell'emergenza dovevano intervenire da soli a causa dell'alto tasso di contagio a Vermiglio, avrebbero dovuto compiere un passo indietro in caso di arrivo di altri colleghi. Il comandante Louis Daldoss: ''Questa situazione non si è mai verificata ma eravamo pronti. Raccordo costante con la sindaca e abbiamo sentito la fiducia di tutti. Regole d'intervento destinate a cambiare per un periodo ancora lungo"