Paura a Lavarone, l’autobus di Trentino Trasporti prende fuoco con a bordo i passeggeri. Intervengono i vigili del fuoco

Il mezzo era partito da poco, quando arrivato all’altezza della prima fermata l’autista si è accorto che qualcosa non andava. Dal retro del mezzo fuoriusciva del fumo, poi le fiamme hanno avvolto il motore. Sul posto è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco

LAVARONE. L’allarme è scattato poco dopo le 7 di questa mattina, 1 settembre, un autobus di Trentino Trasporti ha improvvisamente preso fuoco. L’incendio pare essersi sviluppato nella parte posteriore del mezzo, le cause sono in via d’accertamento.

Le fiamme e il denso fumo nero sprigionato dall’incendio sono stati visibili anche da molta distanza, diverse le persone che hanno assistito alla scena. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.

Il mezzo era partito da poco, quando arrivato all’altezza della fermata Cappella a Lavarone l’autista si è accorto che qualcosa non andava. Dal retro del mezzo fuoriusciva del fumo. Fortunatamente il conducente ha mantenuto il sangue freddo facendo scendere i passeggeri che erano a bordo.

I pompieri sono arrivati con l’autopompa e altri quattro mezzi di supporto. In poco tempo sono riusciti a domare l’incendio, che rischiava di estendersi al resto del mezzo. Nessuno sarebbe rimasto ferito.

Da quanto è stato ricostruito le fiamme si sono sviluppate proprio nella zona del vano motore. L’autobus aveva da poco lasciato il capolinea, circa 10 minuti, ergo il mezzo non era ancora caldo. Quest’ultima circostanza andrà valutata con attenzione per comprendere cosa abbia innescato l’incendio.

Anche per questo l’autobus sarà trasferito nell’officina di Trentino Trasporti per effettuare dei controlli tecnici e cercare di stabilire le cause dell’incidente.