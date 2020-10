"Rispetta i ciclisti". La Provincia pronta all'installazione di oltre 60 cartelli sulle strade trentine. Si parte coi luoghi del Giro d'Italia

La giunta provinciale trentina ha approvato le direttive per la predisposizione di ben 66 cartelli lungo le strade del territorio in cui si sensibilizzano ciclisti e automobilisti sui comportamenti e le regole da adottare per evitare i pericoli e gli incidenti. Si parte da Passo Durone, Passo Coe e Campiglio, mentre gli altri verranno installati entro aprile 2021