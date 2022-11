Le prime 'case avanzate' per i ciclisti arrivano a Trento (FOTO): biciclette davanti alle auto in due incroci del capoluogo

Dopo un primo progetto realizzato in primavera a Bolzano, anche a Trento sono arrivate le prime 'case avanzate' per i ciclisti agli incroci tra via Rovereto e via dei Mille e tra via Petrarca e via Romagnosi

TRENTO. “Oggi siamo molto soddisfatti per questo passettino in avanti per una città sempre più a misura di persona e per un riequilibrio degli spazi urbani a favore degli utenti più fragili della strada. Avanti così”. Sono queste le parole con le quali il consigliere comunale del Partito Democratico Michele Brugnara saluta l'arrivo anche a Trento delle prime 'case avanzate' per ciclisti, dopo un primo progetto realizzato in primavera a Bolzano (Qui Articolo).

La segnaletica è apparsa nel capoluogo trentino in corrispondenza di due incroci, quello tra via Petrarca e via Romagnosi e quello tra viale Rovereto e via dei Mille, e definisce in sostanza uno spazio riservato alle biciclette e ai monopattini posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, che permette quindi ai ciclisti di aspettare il semaforo verde in un posizione più visibile agli altri veicoli e, nel caso, di svoltare per primi.

“I ciclisti – dice Bruganara – ne beneficiano in sicurezza e in minore esposizione diretta alle emissioni delle auto che stanno dietro la 'casa avanzata'. Si tratta di interventi economici e veloci da realizzare. Infatti la nuova segnaletica orizzontale è stata fatta dal Servizio strade del Comune di Trento in una notte. Seguirà il monitoraggio delle prime implentazioni, con l'auspicio di una graduale diffusione agli incroci semaforizzati”.

Oltre al sindaco, alla Giunta comunale e alla struttura tecnica impegnata nell'intervento, Brugnara ringrazia anche Fiab Trento ed i cicilisti di TrentoinBici per le proposte e le critiche costruttive: “Sappiamo – conclude il consigliere- che dobbiamo fare ancora molto per favorire la mobilità attiva in città, soprattutto con interventi leggeri, economici e veloci come le corsie ciclabili e con interventi per togliere le bici dai marciapiedi, che vanno riservati ai pedoni”.