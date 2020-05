Sale sulla corriera senza biglietto e mascherina. Sputa all'autista e spintona una guardia, fermato un minorenne

L'autista è stato portato al pronto soccorso per alcuni controlli. Il mezzo è stato sanificato. E' successo nel pomeriggio di ieri all'autostazione di Trento

TRENTO. Pomeriggio movimentato quello di ieri all'autostazione di piazza Dante a Trento dove un autista è stato preso a sputi in faccia e una guardia spintonata da un ragazzino minorenne.

Il fatto è accaduto attorno alle 17. Quattro ragazzini erano appena saliti sulla corriera diretta a Garniga Terme sprovvisti sia di biglietto che, alcuni, anche di mascherina. L'autista, quindi, alla richiesta del titolo di viaggio ha spiegato ai quattro di scendere e andare in biglietteria per farsi stampare il biglietto. Come tra l'altro stabilito dagli ultimi regolamenti.

Una richiesta, questa, che sembra aver mandato su tutte le furie un minorenne che dopo aver iniziato ad insultare l'autista pesantemente e arrivato anche a sputargli in faccia. Sul posto si è subito portata anche la guardia presente in autostazione ma il ragazzino ancora infuriato ha iniziato a spintonarla fino a quando è riuscito ad allontanarsi venendo poi successivamente però bloccato dalle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda il mezzo all'interno del quale il minorenne aveva iniziato a sputare è stato fermato per consentirne la sanificazione. L'autista, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso per tutti i controlli del caso.