Scivola sulla neve e precipita per un centinaio di metri. E' il terzo incidente praticamente uguale in 5 giorni sulle Pale di San Martino

Nonostante la presenza di nubi e nebbia in quota, l'elicottero è riuscito a volare sul luogo dell'incidente per calare le unità del soccorso alpino e l'equipe medica. Il ferito trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento

PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA. Un escursionista è scivolato sulla neve e così è precipitato per decine di metri lungo un canale in zona Primiero San Martino di Castrozza.

L'allerta è scattata nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, lungo il sentiero che collega il bivacco Fiamme Gialle e la Forcella Travignolo nel gruppo delle Pale di San Martino.

Appena lasciato il punto di ristoro, l'escursionista è scivolato sulla neve e quindi è ruzzolato per un centinaio di metri.

Immediato l'allarme al numero unico per le emergenze e il coordinatore dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero.

Nonostante la presenza di nubi e nebbia in quota, l'elicottero è riuscito a volare sul luogo dell'incidente per calare i soccorritori.

Le unità del soccorso alpino della Stazione San Martino di Castrozza hanno messo in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario si è preso carico del ferito.

L'escursionista è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato caricato a bordo dell'elicottero per il trasporto all'ospedale Santa Chiara di Trento. Tanta paura e diverse botte, ma l'uomo non sembra essere fortunatamente in pericolo di vita.

Seppur in zone diverse, si tratta del terzo incidente nell'area negli ultimi 5 giorni e la dinamica è sempre stata molto simile in tutti gli episodi con la neve in quota che si è rivelata molto insidiosa.

Il primo intervento è stato registrato mercoledì 8 (Qui articolo), mentre venerdì 10 luglio la macchina dei soccorsi è tornata in azione per recuperare un altro escursionista, sempre scivolato a causa della neve (Qui articolo).