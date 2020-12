Si stacca una valanga in Valsugana, verifiche in corso per escludere la presenza di persone coinvolte. Controlli anche ai parcheggi

L'allerta è scattata a quota 2 mila metri di cima Ciste in Valsugana. La valanga è scesa per circa 300 metri e sono in corso ulteriori eventi, più limitati. In azione elicottero, Soccorso alpino e l'unità cinofila. Alcuni testimoni hanno assistito al primo distacco

TELVE DI SOPRA. Una valanga si è staccata in Valsugana, sono in corso le operazioni di bonifica e controllo per escludere l'eventuale presenza di persone rimaste coinvolte.

L'allerta è scattata intorno alle 12.30 di oggi, giovedì 17 dicembre, quando un testimone ha avvisato un distacco nevoso a quota 2 mila metri sul versante sud di cima Ciste che sormonta i centri abitati di Telve di Sopra e Borgo Valsugana.

Un'area solitamente molto gettonata per passeggiate, escursioni, scialpinismo e ciaspolate. Sono subito entrate in azione le unità del Soccorso alpino.

Si tratta di una valanga di fondo, scesa a contatto con il terreno per circa 300 metri di scorrimento.

Il coordinatore dell'area Trentino orientale ha inoltre attivato l'elicottero che si è levato in volo l'elicottero con a bordo il tecnico di elisoccorso e l'unità cinofila, quest'ultima di stanza alla base del Nucleo.

A causa di ulteriori distacchi, più limitati, il personale non è atterrato direttamente in località e l'elicottero ha operato un sorvolo dell'area e utilizzato l'attrezzatura Artva per una prima bonifica che ha dato esito negativo sulla presenza di persone.

I soccorritori sono poi sbarcati poco lontano dall'evento per raccogliere la testimonianza di due persone presenti in zona e che hanno assistito alla valanga, questi escluderebbero la presenza feriti, ma sono comunque in corso gli ulteriori approfondimenti del caso.

Le prime misurazioni, come anticipato, confermano che non dovrebbero esserci persone sepolte dalla neve, sono stati comunque attivati anche 4 operatori della stazione Borgo Valsugana del soccorso alpino per le verifiche ai parcheggi per maggiore sicurezza.