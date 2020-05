Spacciava anche ai minorenni e nascondeva la droga nelle auto abbandonate e nei garage di altre persone, nei guai un 21enne

TRENTO. Vendeva droga anche ai minorenni, cambiava sempre luoghi e orari degli appuntamenti e nascondeva la sostanza stupefacente in auto abbandonate e garage di altre persone. Nei guai un 21enne trentino per spaccio e ora agli arresti domiciliari.

I carabinieri di Trento hanno così interrotto un'attività di spaccio che da giugno dell'anno scorso si è protratta fino alle scorso ore, quando il giovane è stato fermato.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dai militari ha portato a individuare un ragazzo trentino, che era solito detenere e cedere, anche a minorenni, dosi di sostanza stupefacente. Il 21enne era già stato notato nel corso di altre investigazioni, concluse a gennaio, con l’esecuzione di 4 provvedimenti cautelari di collocamento in comunità per altrettanti ragazzi, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Trento.

Da quella indagine, diretta dalla Procura dei Minorenni, è scaturito un secondo accertamento, che ha consentito di stabilire inequivocabilmente le responsabilità dell’arrestato nel detenere e spacciare marijuana, anche a minorenni, ai quali dava appuntamento anche nel centro storico di Trento.

Le investigazioni sono state condotte con i metodi classici, attraverso una serie di delicati servizi di osservazione e pedinamento poiché il ragazzo, per non essere individuato, era solito cambiare continuamente le aree di incontro: evitava di ripetere luoghi e orari degli appuntamenti per cercare di passare inosservato.

Non solo, il giovane nascondeva la droga in posti sempre diversi nel tentativo di scegliere luoghi difficili da individuare come auto abbandonate o garage di altre persone.

Un'operazione lunga e articolata, ma i militari sono riusciti a documentare numerose cessioni di stupefacenti ai clienti, i quali sono stati segnalati al Commissariato di governo in quanto assuntori. Sono stati sequestrati circa 350 grammi di marijuana.