Ancora troppe auto parcheggiate lungo il percorso degli Europei di ciclismo, l'appello per evitare la rimozione. Ecco strade e date

TRENTO. Sono ancora diverse le vetture parcheggiate lungo il percorso di gara dei campionati europei di ciclismo che sono in corso di svolgimento a Trento.

La polizia locale segnala in particolare alcune criticità, in particolare, tra via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre e via Giusti: numerosi ancora i veicoli parcheggiati nelle strade interessate dai divieti di sosta e transito del fine settimana.

Il divieto sul tracciato cittadino di 13 chilometri scatta dall'1 di notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre fino alle 19 di domenica 12 settembre.

L'amministrazione comunale e la polizia locale inviato i proprietari a spostare le auto, altrimenti dovranno essere rimosse.

Per le “gare in linea” degli Europei di ciclismo del fine settimana (venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre) il divieto di sosta e fermata con rimozione è stato istituito nelle seguenti vie: corso del Lavoro e della Scienza - via R. da Sanseverino - via Verdi - via Rosmini - via Prepositura - via Roma - via Manci - via S. Marco - via Clesio - via dei Ventuno – piazza Venezia - via Venezia - via Mesiano - via Dallafior - SP204 via Castel di Pietrapiana - via Valnigra - SP204 via Tambosi - via Asiago - via Vicenza – via Bezzecca - via Milano - corso III Novembre - via Perini - via Giusti - L.go Prati - via Monte Baldo - Corso del Lavoro e della Scienza – via R. da Sanseverino - via Verdi - via Rosmini - via Prepositura - via Roma.