Appena inaugurato è già costretto a chiudere per violazione delle regole anti-Covid: ''In Trentino si parla di 'esterno' e nel ddl di 'all'aperto'. Siamo caduti in errore''

TRENTO. Il locale ha appena aperto, ma si trova già costretto a chiudere provvisoriamente a causa delle restrizioni per fronteggiare questa fase dell'emergenza Covid. Un periodo di allentamenti graduali delle limitazioni per l'abbassamento della curva del contagio.

Nonostante le difficoltà dettate dalla crisi, il bar ha aperto in via Zanella negli scorsi giorni. Il marchio Pappare' è arrivato a Trento il 15 maggio, il quarto esercizio dopo quelli di Bologna, Reggio Emilia e Ferrara.

Tempo pochi giorni e il locale si trova già a fermarsi dal 21 al 25 maggio. A spiegare quanto successo sono proprio i titolari dell'esercizio.

"Chiediamo scusa ai nostri clienti - c'è scritto sul cartello affisso alla porta - giacché in buona fede abbiamo servito alimenti nella parte del locale all'aperto, immediatamente adiacente alla parete vetrata apribile. Se il Decreto legislativo n. 52/2021 prescrive il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, la delibera provinciale 610 del 18/04/2021 parla di somministrazione di alimenti solo all'esterno. Questo slittamento semantico/lessicale ci ha confuso e indotto all'errore".

Il team di Pappare' è dispiaciuto per quanto avvenuto e per come è arrivata la chiusura. "Ringraziamo - si legge - chi ha fatto la segnalazione alle autorità locali, giacché non vi è dubbio che sia nostra intenzione seguire le regole nell'interesse e sicurezza dei nostri clienti. Certo avremmo preferito che la segnalazione ci fosse fatta di persona, senza bisogno dell'impiego di forze di polizia. Riapriremo mercoledì 26 maggio con più energia di prima, deliziosa compagnia del vostro quotidiano".

Intanto in Provincia è pronta l'ordinanza per consentire a bar e ristoranti di servire i clienti di soli gruppi organizzati all’interno durante la settimana, dalle 18 fino alle 23, ora in cui scatterà il coprifuoco. Nei weekend invece la somministrazione potrà essere effettuata, sempre solo per i gruppi, all’interno dalle ore 5 alle 23 (Qui articolo).