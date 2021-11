Atti vandalici contro le auto dell'Azienda sanitaria in Veneto, Zaia: “Un gesto deplorevole compiuto da delinquenti che provocano disagi ai cittadini”

Il presidente della Regione Veneto ha denunciato gli atti vandalici compiuti contro tre automobili in uso all'Ulss 4 Veneto Orientale: “L'aver danneggiato le auto è come aver danneggiato una tac o u ecografo, perché il risultato è lo stesso: è stata colpita l'utenza”

VENEZIA. “Un gesto deplorevole, compiuto da dei delinquenti che pensavano forse di colpire l'Azienda sanitaria, ma che in realtà hanno provocato disagi ai cittadini, perché sono state sospese le attività per il tempo necessario a far riparare i danni”. Queste le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha denunciato questo pomeriggio (11 novembre) dei danneggiamenti ai veicoli dell'Ulss 4 Veneto Orientale.

In particolare, dice Zaia: “Sono stati forati tre pneumatici di una Fiat Panda in uso alle Cure primarie, una Fiat Tipo in uso al Servizio igiene alimenti e nutrizione e una nuova Peugeot e208 in uso al personale della Disabilità, nella quale il pneumatico è esploso poco dopo la partenza del veicolo, mettendo a rischio la salute del personale a bordo”.

Non si conoscono ancora i responsabili degli atti vandalici ma quel che è certo è che a finirci di mezzo saranno come sempre i cittadini. “L'aver danneggiato tre auto è come aver danneggiato delle apparecchiature elettromedicali – ha scritto il presidente veneto – ad esempio una tac o un ecografo, perché il risultato è lo stesso: è stata colpita l'utenza che usufruisce di servizi che richiedono l'impegno di questi mezzi”.