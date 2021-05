"Basta restrizioni, vogliamo libertà'' manifestazione 'No Mask' a Bolzano. Folla enorme contro la "dittatura sanitaria''

In moltissimi si sono ritrovati oggi a Bolzano per dire "Basta alla dittatura sanitaria all'interno delle scuole, sui posti di lavoro e sull'economia locale". Condanna di Caramaschi

BOLZANO. “Cambiamo rotta” e "Libertà" questi alcuni degli slogan della manifestazione che si è tenuta a Bolzano contro le misure anticovid decise dalla Provincia e dal Governo di Roma. Sul prato del Talvera moltissime persone.

“E' inaccettabile che questa strategia della sottrazione della libertà continui. E' ora di finirla” ha spiegato Roberto Nuzzo, referente del Movimento “Salviamo i Bambini dalla dittatura sanitaria”.

Tantissimi i cartelli contro i test nasali messi in campo dalla Provincia di Bolzano. “Sono dei test assurdi che fanno anche sui nostri bambini e ora arriviamo fino all'obbligo della vaccinazione . Questo è una grave violazione del codice di Norimberga” spiega Renate Holzeisen di Children's Health Defense Europa.

A monitorare la situazione numerose forze dell'ordine. “Condanno questa manifestazione nel modo più fermo possibile perché sono incredibili pensieri simili contrari alla scienza medica” ha affermato il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, in un intervento televisivo. “Ci sono negazionisti, gran parte dalle valli – continua il sindaco – che hanno identificato questa pandemia come come forma di oppressione. Sono atteggiamenti antiproduttivi”.