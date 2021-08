C'è l'allerta meteo ma 5 giovani salgono sul Civetta: colpiti da una grandinata, restano al buio con una sola pila frontale. Li salva il soccorso alpino

VAL DI ZOLDO. Li hanno trovati stanchi, infreddoliti, zuppi d'acqua dopo aver sopportato anche delle violente grandinate, con una sola pila frontale a disposizione. Cinque amici di Rimini, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, erano partiti la mattina alle 9 dal Rifugio Coldai, nel comune di Val di Zoldo, in val Ziolere sulle Dolomiti del Gruppo Civetta a quota 2.132 metri ed hanno affrontato la salita per raggiungere Cima Civetta nonostante le previsioni avessero emesso allerta meteo a partire dal tardo pomeriggio e ci fossero già molto avvisaglie sui rischi di avventurarsi in quota.

Risaliti i sentieri e la ferrata fino alla cima si sono attardati nella discesa della via normale e si sono ritrovati sul sentiero Tivan ormai con l'arrivo del buio e del maltempo che ha colpito con grande violenza tutta l'area dolomitica dall'Alto Adige al Trentino a tutto il Bellunese. Comprese le enormi difficoltà che stavano andando ad affrontare i cinque giovani, intorno alle 22, hanno dato l'allarme ed è stata la volta del Soccorso alpino della Val di Zoldo mobilitarsi per raggiungere i cinque escursionisti di Rimini rimasti bloccati sul sentiero Tivan verso il Rifugio Coldai.

Stanchi, infreddoliti e con una sola pila frontale per tutto il gruppo, il rientro verso il rifugio Coldai risultava lungo e lento. Una squadra è partita con il temporale e sotto una fitta grandinata, in un paio di ore ha raggiunto i ragazzi sopra la ferratina del Tivan. Dopo aver dato loro dei vestiti di ricambio, una volta smesso di piovere i soccorritori li hanno assicurati e accompagnati velocemente al Rifugio Coldai dove gli amici si sono fermati per la notte. I soccorritori sono rientrati alla base verso le 2 di notte.