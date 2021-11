Coronavirus, 164 nuovi casi trovati in 43 comuni (ecco quali e quanti sono). A Predaia 17 positivi, la sindaca: ''Vari focolai che interessano giovani e famiglie''

TRENTO. Sale il livello di contagio in Trentino e in 24 ore ecco registrati 164 positivi concentrati tra Trento, Rovereto, Predaia e Riva del Garda. Sono questi i comuni che vanno in doppia cifra e se per i tre più grandi la cosa è anche normale stupisce il dato di Predaia che fa registrare ben 17 positivi, tanti quanti Rovereto. Con questo balzo in avanti i positivi totali attivi nel comune noneso arrivano ad essere 60 che rappresentano lo 0,9% dei residenti. Numeri importanti che fanno di Predaia il comune di grandi dimensioni (sopra i 1.000 abitanti) con più positivi sul territorio. Per capire meglio basta guardare qual è il secondo, sempre di grandi dimensioni: Giovo con lo 0,64% di residenti positivi e 16 contagi attivi.

''Purtroppo è un aumento a cui stiamo assistendo da una decina di giorni - spiega la sindaca di Predaia Giuliana Cova - e non siamo riusciti a capire da dove è partito il focolaio. Sicuramente vede coinvolti tanti giovani e gruppi famigliari. La cosa che mi conforta è che abbiamo molti vaccinati, più del 90% degli over 59, l'87% tra i 50 e i 59 anni, l'83% dai 30 ai 50 e l'88% dai 20 – 29 anni. L'appello è quello di vaccinarsi sempre perché solo così possiamo salvarci. Se si è vaccinati sicuramente gli effetti sono molto meno gravi e non è un caso se oggi il 100% dei ricoverati in terapia intensiva a Trento sono non vaccinati. Questo dovrebbe bastare a convincere tutti''.

Allargando lo sguardo anche ai dati dei comuni più piccoli ad oggi quello con più positivi per abitanti è Garniga Terme con l'1,8% di residenti contagiati, poi c'è Panchià che con i suoi 827 abitanti conta 12 positivi e quindi ha l'1,5% dei residenti contagiati, segue Bieno (0,93%), Predaia (0,9%), Mazzin (0,68%), Giovo (0,64%), Sagron Mis (0,56%), Caldes (0,55%), San Giovanni di Fassa (0,53%) e Pomarolo (0,49%).

Tra i primi 10 comuni per dimensioni questa è la percentuale di residenti positivi: Trento 0,29%, Rovereto 0,19%, Pergine 0,084%, Arco 0,22%, Riva del Garda 0,33%, Mori 0,15%, Lavis 0,34%, Ala 0,068%, Levico 0,3%, Mezzolombardo 0,33%.

Tra i 164 nuovi positivi delle ultime 24 ore ci sono ben 4 bambini di nemmeno 2 anni, 7 in fascia 3-5 anni, 13 fra 6-10 anni, 10 in fascia 11-13, 11 fra 14-19 anni. La concentrazione maggiore è nella fascia 40-59 anni con 51 nuovi casi. ma altri 45 se ne trovano tra gli under19. 10 contagi anche fra gli ultra ottantenni e 12 fra 70 e 79 anni. Nella fascia 60-69 anni i contagiati sono invece 14.

Ecco dove sono stati trovati i positivi nelle ultime 24 ore:

Trento 47 contagi

Rovereto e Predaia 17 contagi

Riva del Garda 10 contagi

Arco, Giovo 5 contagi

Lavis, Mezzocorona, Dro, Ville d'Anaunia 4 contagi

Vallelaghi, Isera, Moena 2 contagi

Pergine, Ala, Levico, Mezzolombardo, Cles, Borgo Valsugana, Primiero San Martino di Castrozza, Avio, Cavalese, Caldonazzo, Novella, Castel Ivano, Folgaria, Aldeno, Terre d'Adige, Cavedine, Pomarolo, Dimaro Folgarida, Canazei, Ziano di Fiemme, San Lorenzo Dorsino, Trambileno, Contà, Spormaggiore, Valdaone, Lona-Lases, Ronchi Valsugana, Garniga Terme, Cinte Tesino 1 contagio