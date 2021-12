Coronavirus in Trentino, 14 nuovi casi a Pergine e Baselga di Pinè. Raddoppiati in 24 ore i pazienti in alta intensità. Sono 130 i Comuni del contagio

TRENTO. Sono 54.104 casi "ufficiali" (anche se le positività emerse nell'autunno scorso sarebbero molte di più - Qui articolo) e 1.459 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 50.698 i guariti da inizio emergenza e 2.104 gli attuali positivi. Sono state registrate 205 guarigioni. Sono 76 le persone in ospedale, di cui 18 in alta intensità e 15 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 255 contagi e 0 decessi. Campagna vaccinale: sono 922.378 le dosi somministrate di cui 382.425 sono seconde dosi e 115.753 sono terze dosi (Qui articolo).

Il Trentino si avvia a entrare in zona gialla. Negli scorsi giorni sono stati superati due parametri: le terapie intensive hanno già oltrepassato il 10% di occupazione e oggi il dato si è portato a 15 pazienti in rianimazione; l'incidenza a 7 giorni è superiore ai 200 casi sui 100.000 abitanti quando la soglia era fissata a 50 casi. Ora mancano 2 ricoveri in ospedali per superare anche l'ultimo parametro per far scattare il cambio di classificazione. C'è una forte preoccupazione sul sistema sanitario (Qui articolo).

Quasi 70 mila dosi somministrate dall'inizio della maratona vaccinale ma poche le prime dosi, poco più di 4 mila alle 18 di oggi: "Un numero comunque positivo ma troppo basso. In questi giorni abbiamo notato con piacere molti ragazzi sopra i 12 anni che si sono vaccinati. Ma non siamo riusciti a fare breccia e scalfire di più la fascia d'età 19-39 anni: qui si registra una percentuale maggiore di persone che esitano ad aderire alla campagna", il commento di Giancarlo Ruscitti, dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali Pat (Qui articolo).

Il bollettino odierno riporta 255 casi: 37 casi a Trento; 21 contagi a Rovereto; 14 infezioni a Pergine e Baselga di Pinè; 11 casi a Arco; 10 contagiati a Ala; 9 infezioni a Riva del Garda; 6 casi a Lavis; 5 contagiati a Mezzocorona, Mezzolombardo e Villa Lagarina; 4 positivi a Mori, Predaia, Cavalese, Storo e Cembra Lisignago; 3 infezioni a Levico Terme, Primiero San Martino di Castrozza, Cavedine, Nago-Torbole, Calceranica, Tenna e Drena; 2 casi a Cles, Predazzo, Dro, Altopiano della Vigolana, Civezzano, Brentonico, Caldonazzo, Terre d'Adige, Grigno, Bedollo, Isera, Nomi, Pieve di Bono-Prezzo, Campodenno e Imer; 1 positivo a Borgo Valsugana, Castel Ivano, Ledro, Tesero, Roncegno Terme, Sella Giudicarie, Ville di Fiemme, Tione, Volano, Pomarolo, Nogaredo, Tenno, Folgaria, Mezzano, Contà, Romeno, Spiazzo, Vallarsa, Novaledo, Campitello di Fassa, Castelnuovo, San Lorenzo Dorsino, Terzolas, Samone, Sporminore e Vignola-Falesina.

Sono state registrate 205 guarigioni: 38 guariti a Trento; 14 guarigioni a Rovereto e Riva del Garda; 10 guariti a Mezzocorona; 9 guarigioni a Arco; 8 guariti a Imer e Canal San Bovo; 5 guarigioni a Predaia, Primiero San Martino di Castrozza, Dro e Brentonico; 4 guariti a Cles, Terre d'Adige e Ville d'Anaunia; 3 guarigioni a Mori, Nago-Torbole e Borgo Valsugana; 2 guariti a Pergine, Baselga di Pinè e Ala, Lavis, Cembra Lisignago, Cavedine, Campodenno, Roncegno Terme, Vallalaghi, Avio, Ospedaletto, Fai della Paganella e Commezzadura; 1 guarito a Mezzolombardo, Villa Lagarina, Storo, Levico, Predazzo, Civezzano, Castel Ivano, Volano, Folgaria, Mezzano, Sporminore, San Michele all'Adige, Giovo, Moena, Pinzolo, Telve, Altavalle, Segonzano, Vermiglio, Scurelle, Dimaro Folgarida, Andalo, Livo, Sarnonico, Valfloriana, Fierozzo, Garniga Terme e Ruffrè-Mendola.

Sono 130 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 2.104 casi: 432 infezioni a Trento; 175 casi a Rovereto; 137 positivi a Pergine; 71 infezioni a Mori; 69 contagi a Riva del Garda; 68 casi a Arco; 51 contagi a Ala; 49 casi a Predaia; 42 positivi a Baselga di Pinè; 36 contagiati a Primiero San Martino di Castrozza; 35 contagi a Mezzolombardo; 32 infezioni a Lavis; 31 casi a Mezzocorona; 29 infezioni a Imer; 24 positivi a Nago-Torbole; 20 casi a Brentonico e Storo; 19 contagiati a Cles e Cavedine; 18 casi a Dro e Borgo Valsugana; 15 contagiati a Levico e Predazzo; 14 infezioni a Civezzano e San Giovanni di Fassa; 13 positivi a Terre d'Adige, Roncegno Terme, San Michele all'Adige, Tesero e Sella Giudicarie; 12 casi a Villa Lagarina; 11 contagi a Ville d'Anaunia, Vallelaghi, Avio, Altopiano della Vigolana, Caldonazzo e Croviana; 10 positivi a Tenna, Grigno, Castello-Molina di Fiemme, Madruzzo e Valdaone.

Si aggiungono 9 contagi a Castel Ivano, Cavalese, Isera, Malè e Trambileno; 8 positivi a Pieve di Bono-Prezzo, Pomarolo, Nogaredo e Ton; 7 casi a Cembra Lisignago, Besenello e Calliano; 6 infezioni a Altavalle, Scurelle, Ledro, Ziano di Fiemme, Novella e Panchià; 5 contagi a Mezzano, Giovo, Calceranica, Ville di Fiemme, Tenno, Vallarsa, Campitello di Fassa, Samone, Vignola-Falesina, Albiano, Sant'Orsola Terme e Capriana; 4 positivi a Canal San Bovo, Volano, Moena, Fierozzo, Drena, Romeno, Castelnuovo, San Lorenzo Dorsino, Borgo Chiese, Roverè della Luna, Porte di Rendena, Pieve Tesino e Carisolo.

Poi 3 positivi a Campodenno, Folgaria, Telve, Segonzano, Dimaro Folgarida, Valfloriana, Nomi, Tione, Novaledo, Pellizzano, Soraga di Fassa, Denno, Ronzo-Chienis e Bocenago; 2 casi a Ospedaletto, Commezzadura, Livo, Bedollo, Contà, Spiazzo, Comano, Castello Tesino, Spormaggiore, Lona-Lases, Cavedago e Bieno.

Un positivo a Fai della Paganella, Sarnonico, Garniga Terme, Terzolas, Borgo d'Anaunia, Canazei, Fornace, Peio, Stenico, Tre Ville, Calkdes, Telve di Sopra, Molveno, Cimone, Torcegno, Carzano, Cinte Tesino e Amblar-Don.