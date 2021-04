Coronavirus in Trentino, 23 i Comuni Covid-free. Registrate 15 guarigioni a Borgo. Ecco i territori senza contagi

TRENTO. Sono diventati 23 i Comuni Covid-free mentre scende ancora il dato degli attuali positivi, 2.919 cittadini hanno contratto il virus sul territorio provinciale. Inoltre non sono stati registrati decessi nelle ultime 24 ore.

I Comuni senza contagi sono quelli di Malè, Calliano, Contà, Peio, Mezzano, Fiavè, Livo, Torcegno, Amblar-Don, Ossana, Caderzone Terme, Sfruz, Strembo, Ruffrè-Mendola, Croviana, Bresimo, Bocenago, Palù del Fersina, Castel Condino, Cis, Massimeno, Vignola Falesina e Sagron Mis.

Cala ancora il numero dei casi attivi: si passa da 3.063 a 2.919 persone che presentano un'infezione da Covid. Ci sono 8 Comuni con 1 solo positivo attuale: Frassilongo, Castello Tesino, Lona-Lases, Caldes, Imer, Rumo, Drena e Fierozzo; poi 21 i territori con 2 casi attivi tra Terzolas, Pieve Tesino, Rabbi, Borgo Chiese, Pieve di Bono-Prezzo, Vermiglio, Pellizzano, Tenna, Valdaone, Campitello di Fassa, Castelnuovo, Soraga, Fai della Paganella, Mazzin, Borgo Lares, Carzano, Cimone, Samone, Bieno, Terragnolo e Cavizzana.

Altri 11 Comuni con 3 casi: Tre Ville, Volano, Nomi, Campodenno, Sant'Orsola Terme, Spiazzo, Cavareno, San Lorenzo Dorsino, Sarnonico, Garniga Terme e Lavarone.

A Trento sono stati registrati 60 guariti, quindi 15 guarigioni a Borgo Valsugana e 11 guariti a Pergine. Poi Castel Ivano e Mezzocorona con 10 guariti. Si aggiungono: Mezzolombardo e Predazzo con 9 guariti; Grigno, Storo e Ala con 8 guarigioni; Rovereto (7 guariti); Roncegno Terme, Avio e Giovo (5 guariti).

E ancora 4 guariti a Telve, Albiano, Sanzeno, Roverè della Luna e Cles, Caldonazzo, San Michele all'Adige, Altavalle e Moena; 3 guarigioni a Giustino, Calceranica, Vallarsa, Sover, Vallelaghi, Bleggio Superiore, Predaia e Ziano di Fiemme. Si aggiungono 2 guariti a Contà, Torcegno, Lona-Lases, Volano, Valfloriana, Besenello, Carisolo, Panchià, Spormaggiore, Denno, Segonzano, Luserna, Fornace, Comano Terme, Tione, Ville d'Anaunia, Dro, Altopiano della Vigolana, Cembra Lisignago, Castello-Molina di Fiemme, Arco e Civezzano.

Registrata 1 guarigione da Covid a Fiavè, Croviana, Castello Tesino, Pieve Tesino, Pieve di Bono-Prezzo, Campitello di Fassa, Castelnuovo, Fai della Paganella, Carzano, Campodenno, San Lorenzo Dorsino, Sarnonico, Canazei, Scurelle, Canal San Bovo, Stenico, Pomarolo, Trambileno, Ronzo Chienis, Nago Torbole, Cinte Tesino, Nogaredo, Romeno, Isera, Telve di Sopra, Andalo, Brentonico, Cavedine, Porte di Rendena, Madruzzo, Terre d'Adige, Ville di Fiemme, Baselga di Pinè, Tesero e Cavalese.

I tassi di infezione più bassi (escluso quelli a zero), con i dati aggiornati a mercoledì 31 marzo in base alle elaborazioni di Fbk-Fondazione Bruno Kessler che si avvale dei dati di Apss e Provincia, sono a Castello Tesino, Imer e Cales, mentre Luserna è ancora il Comune con l'incidenza maggiore, che scende però a 4,6% per 12 su 260 abitanti, migliora la situazione anche a Cinte Tesino (da 2,6% a 2,3% - 8 casi su 352 abitanti) e Ziano di Fiemme (da 2,5% a 2,3% - 42 casi su 1.770 abitanti).

Il bollettino di mercoledì 31 marzo riporta di 252 persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 51 pazienti sono in terapia intensiva e 47 in alta intensità. Un leggero peggioramento in rianimazione. Sono stati trovati 73 positivi dall'analisi di 1.679 tamponi molecolari; gli altri 114 contagi sono stati individuati tramite 1.170 test antigenici per un totale di 187 positivi. Sono state registrate 331 guarigioni (Qui articolo). Sono 58 i Comuni con nuovi contagi (Qui articolo).