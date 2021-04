Coronavirus in Trentino, 3 casi a Caldes e Cavalese. La terapia intensiva occupata al 57%. I 23 Comuni del contagio

TRENTO. Sono 42.443 casi e 1.362 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 38.427 i guariti da inizio emergenza e 2.654 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 912 decessi da ottobre scorso.

Sono 236 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 53 pazienti sono in terapia intensiva e 49 in alta intensità. Sono stati trovati 27 positivi dall'analisi di 532 tamponi molecolari; gli altri 13 contagi sono stati individuati tramite 134 test antigenici. Complessivamente 40 positivi, ci sono poi 25 positività a conferma dei test rapidi dei giorni scorsi. Sono stati analizzati 666 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 166 guarigioni (Qui articolo).

La curva del contagio appare in calo e il Trentino si appresta a ritornare nelle prossime ore in zona arancione. A fronte di questi dati in miglioramento, gli ospedali restano però sotto pressione: le terapie intensive sono ancora abbondantemente sopra la soglia critica, i posti letto sono occupati per il 57% da pazienti a Covid con l'allerta che per ministero e Istituto superiore di sanità scatta dal 30%. L'area medica non critica invece si attesta al 31% (soglia fissata dal 40%). La media nazionale è invece del 41% per le rianimazioni e del 43% per la non critica (dati elaborati da Agenas-Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale a domenica 4 aprile).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 104.168 le dosi somministrate in Trentino di cui 34.446 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 46.450 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni 13.919 dosi.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 40 i positivi.

Nel dettaglio. A Trento sono stati trovati 8 positivi, sono 661 gli attuali positivi.

Si aggiungono 3 casi a Cavalese (60 attuali positivi), Terre d'Adige (18 attuali positivi) e Caldes (3 attuali positivi). Sono 2 i casi a Ala (45 attuali positivi) e Cavareno (4 attuali positivi).

E 1 positivo a Pergine Valsugana (115 attuali positivi), Lavis (68 attuali positivi), Levico Terme (46 attuali positivi), Altopiano della Vigolana (16 attuali positivi), Tesero (62 attuali positivi), Vallelaghi (20 attuali positivi), Pinzolo (23 attuali positivi), Castello-Molina di Fiemme (38 attuali positivi), Moena (27 attuali positivi), Segonzano (9 attuali positivi), Roverè della Luna (15 attuali positivi), Valdaone (9 attuali positivi), Ospedaletto (7 attuali positivi), San Lorenzo Dorsino (3 attuali positivi), Cimone (6 attuali positivi), Fierozzo (3 attuali positivi) e Lavarone (2 attuali positivi).