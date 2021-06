Coronavirus in Trentino, 3 positivi e nessun decesso. Un migliaio di ragazzi tra i 16 e i 17 anni hanno prenotato il vaccino

Sono stati analizzati 1.473 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 3 pazienti in terapia intensiva. Oltre 400 mila le dosi di vaccino somministrate alla popolazione

TRENTO. Sono stati trovati 3 nuovi positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, quinto giorno consecutivo senza vittime legate a Covid. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, martedì 22 giugno, per l'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 1.473 tamponi tra molecolari e antigenici.

E' stato trovato 1 positivo dall'analisi di 648 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), altri 2 contagi sono stati invece individuati tramite 825 test antigenici. Complessivamente 3 positivi. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,2% per quanto riguarda i nuovi positivi. Si sale a 0,3% se si considerano tutti i dati. C'è, infatti, 1 positività a conferma dei test rapidi effettuati negli scorsi giorni.

Nessun decesso legato all'emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 976 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.426 vittime da inizio epidemia.

Sono 11 le persone ricoverate di cui 3 (+1) pazienti in terapia intensiva. Tra i nuovi positivi, 1 caso nella fascia d'età 60-69 anni.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 408.423 le dosi somministrate in Trentino di cui 156.301 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 65.560 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 82.324 dosi e 89.913 dosi tra 60-69 anni. Un migliaio le prenotazioni dei ragazzi tra 16-17 anni che da ieri sera possono prenotare l'appuntamento per il vaccino.