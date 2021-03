Coronavirus in Trentino, 4 casi a Giovo, Sella Giudicarie, Luserna e Castello-Molina. I 60 Comuni del contagio e dove sono avvenuti i 5 decessi

Il titolare al turismo della Provincia di Trento è intervenuto in Aula nelle scorse ore per spiegare che "la tassa di soggiorno la paga il turista, se non può permettersi 1-2 euro in più meglio che non venga in Trentino e vada da un’altra parte". La Provincia di Belluno: "C'è la fortissima necessità di riportare il settore turistico a regime, pezzo fondamentale l'economia della nostra montagna"