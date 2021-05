Coronavirus in Trentino, 5 casi a Baselga di Pinè e 4 positivi a Trento. I 22 Comuni del contagio

TRENTO. Sono 45.975 casi e 1.419 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 44.027 i guariti da inizio emergenza e 529 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi nelle ultime 24 ore, 9 giorni senza vittima legate all'epidemia.

Sono 36 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 14 pazienti sono in terapia intensiva e 12 in alta intensità. Sono stati trovati 19 positivi dall'analisi di 808 tamponi molecolari, gli altri 21 contagi sono stati invece individuati tramite 1.223 test antigenici. Complessivamente 40 positivi dall'analisi di 2.041 test. Sono state registrate 37 guarigioni (Qui articolo).

"L'incidenza è di 45 casi ogni 100 mila abitanti e quindi le notizie per cui si dice che il Trentino potrebbe diventare bianco sono realistiche ma va detto che dobbiamo rimanere a questi livelli. Il tema della zona bianca riguarda essenzialmente quello del coprifuoco ma le nostre aperture anticipate non hanno inciso sul livello di contagio per capire come si muove la malattia", commenta il presidente Maurizio Fugatti (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 287.804 le somministrazioni in Trentino di cui 73.031 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 63.273 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 59.160 dosi e 56.923 dosi tra i 60-69 anni. Da questa sera si apre la possibilità di prendere appuntamento agli esenti ticket con cronicità.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 40 i positivi.

Nel dettaglio. A Baselga di Pinè (14 attuali positivi) sono stati trovati 5 casi mentre sono stati identificati 4 positivi a Trento (62 attuali positivi).

Poi 2 contagi a Riva del Garda (18 attuali positivi), Cavalese (20 attuali positivi), Civezzano (3 attuali positivi), San Giovanni di Fassa (6 attuali positivi), Cavedine (2 attuali positivi), Moena (10 attuali positivi) e Porte di Rendena (3 attuali positivi).

E 1 positivo a Rovereto (27 attuali positivi), Lavis (2 attuali positivi), Predazzo (40 attuali positivi), Mori (8 attuali positivi), Castel Ivano (3 attuali positivi), Ledro (1 attuale positivo), Roncegno Terme (5 attuali positivi), Giovo (8 attuali positivi), Avio (3 attuali positivi), Bleggio Superiore (4 attuali positivi), Madruzzo (1 attuale positivo), Comano Terme (2 attuali positivi) e Altavalle (5 attuali positivi).