Coronavirus in Trentino, nessun morto e 53 positivi. Fugatti: ''Pronti a partire con le vaccinazioni per gli over 40 ma dateci le dosi''

Sono stati analizzati 2.142 tamponi tra molecolari e antigenici. Segnana: "Non ci sono decessi e migliora la situazione in terapia intensiva, grande lavoro con le vaccinazioni"