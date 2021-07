Coronavirus in Trentino, nessun morto e trovati 10 positivi. Gli over 60 possono usare Moderna e Cominarity: ''Importante vaccinarsi per contrastare variante Delta''

Sono stati analizzati 1.196 tamponi tra molecolari e antigenici. Ospedali sempre senza pazienti contagiati da Covid. L'assessora Segnana: "Ribadiamo l’importanza di cogliere l’opportunità di immunizzarsi contro il Covid-19 non solo per sé stessi ma anche per contrastare la diffusione del virus"

TRENTO. Sono stati trovati 10 positivi e per l'ottavo giorno consecutivo non si registrano decessi legati a Covid. Nessun paziente ricoverato negli ospedali. Questo l'aggiornamento della Provincia per oggi, martedì 13 luglio, sull'emergenza coronavirus sul territorio provinciale. Sono stati analizzati 1.196 tamponi tra molecolari e antigenici. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica inoltre alcune novità per quanto riguarda le vaccinazioni: le persone over 60 hanno la possibilità di utilizzare i prodotti Cominarity e Moderna.

Sono stati trovati 4 positivi dall'analisi di 352 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento) e 6 casi da 844 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 0,8%. Sono invece 3 le positività intercettate dai test antigenici degli scorsi giorni.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia. I normali reparti e la terapia intensiva non hanno posti letto da pazienti affetti da coronavirus, mentre sono state registrate 13 guarigioni da Covid.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 503.293 le dosi somministrate in Trentino di cui 199.808 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.431, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 87.466 dosi e 99.223 dosi tra 60-69 anni.

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari comunica inoltre alcune novità: i vaccini Cominarity e Moderna sono a disposizione delle persone over 60.

E' stato poi deciso di fissare il richiamo per la seconda dose a 21 o 28 giorni di distanza dalla prima oltre alla possibilità di scegliere il tipo di vaccino tra quelli disponibili. Questi cambiamenti sono ora possibili grazie al maggior numero di dosi disponibili in Trentino nell’ultimo periodo, che riguardano prevalentemente Cominarity e Moderna, le cui consegne settimanali si attestano su un quantitativo settimanale di più di 17 mila dosi per il primo e 4 mila per il secondo.

"Con la disponibilità di nuove dosi di vaccino – afferma l’assessora Stefania Segnana – abbiamo voluto introdurre alcune novità per consentire la vaccinazione a un numero sempre maggiore di trentini oltre alla possibilità di fruire della seconda dose in tempi meno dilazionati. Ribadiamo l’importanza di cogliere l’opportunità di immunizzarsi contro il Covid-19 non solo per sé stessi ma anche per contrastare la diffusione del virus, fatto oltremodo importante in questo momento in cui la variante Delta si è affacciata nei territori vicini alla nostra provincia".

Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi portando con sé la tessera sanitaria, la prenotazione e il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato (Qui info). Si raccomanda di presentarsi puntuali, non più di cinque minuti prima dell’orario previsto.

In questa fase dell'emergenza Covid sono 49 i positivi attivi: 6 casi a Trento, 5 positivi a Riva del Garda, 4 infetti a Arco, 3 contagi a Tenno, 2 positivi a Rovereto, Storo, Ville d'Anaunia e Tione, 1 caso a Predazzo, Mori, Mezzolombardo, Cavalese, Dro, Vallelaghi, Brentonico, Villa Lagarina, Avio, Comano, Novella, Canazei, Ton, Ospedaletto, Terzolas e Ossana.