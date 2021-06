Coronavirus, pandemia in ritirata in Trentino, zero decessi e 14 positivi. Oltre 6.500 vaccini (4.500 sono seconde dosi)

TRENTO. Continua la discesa della curva pandemica in Trentino che nelle ultime 24 ore fa registrare solo 14 positivi su 1.647 tamponi totali per un rapporto contagi/tamponi allo 0,85%. Dopo quattro giorni continua a rimanere fortunatamente vuota la casella dei decessi per Covid-19 mentre fa un bel salto in avanti la campagna vaccinale con 6.510 nuove dosi, uno dei livelli più alti in assoluto dall'inizio della campagna.

Nel dettaglio il bollettino dell’Azienda sanitaria parla di 4 nuovi casi positivi al molecolare e 10 all’antigenico. I molecolari confermano inoltre 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Con i 32 di oggi, i guariti diventano 43.952. Tra i nuovi contagi, ci sono 5 ragazzi tra i 14 ed i 19 anni ed un bambino (fascia 6-10 anni), mentre nessun over 70 ha contratto il virus e le infezioni in fascia 60-69 anni si fermano a 2. Ieri le classi in quarantena erano 4.

Calano ulteriormente i ricoverati, che al momento sono 18, di cui 4 in rianimazione: ieri sono stati dimessi 5 pazienti, a fronte di 1 solo nuovo ingresso. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 736 (tutti all’Ospedale Santa Chiara) mentre i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria sono 938.

Dei 342.726 vaccini finora somministrati, 109.446 riguardano le seconde dosi. Ieri le seconde dosi erano 104.979 dunque si vede come lo sforzo sia della campagna vaccinale sia in questo momento molto concentrato sui richiami (4.467 su 5.510 totali). A cittadini over 80 sono state somministrate 64.766 dosi, numero che diventa 73.275 se riferito alla fascia 70-79 anni e 72.715 relativamente a quella 60-69 anni.