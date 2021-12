Costume da culturista in silicone sotto la camicia per farsi il vaccino senza essere ''punto'', è un dentista no vax l'uomo del ''braccio di gomma''

BIELLA. Si trattava di un dentista, sospeso dall'ordine dei medici in quanto no-vax convinto l'uomo che qualche giorno fa è diventato famoso nel mondo per essersi presentato alla vaccinazione con un ''braccio in silicone''. Sembra incredibile ma si sta arrivando a tanto pur di portare avanti le proprie convinzioni e le proprie paure raggiungendo delle vette del ridicolo epocali, altissime, purtroppo non uniche perché nel mondo se ne stanno davvero sentendo di ogni tipo.

D'altronde cosa aspettarsi da persone che dopo un anno di vaccini, dopo che nel mondo sono state inoculate quasi 8 miliardi di dosi, con più di 3,3 miliardi di persone che hanno fatto il cosiddetto ciclo completo, dopo che i dati e la scienza sono hanno detto tutto e mostrano chiaramente quali sono i giganteschi benefici e i quasi inesistenti temuti effetti collaterali, ancora si ostinano a restare agganciate a strampalate teorie del complotto e a infantili sospetti, incapaci di ''leggere'' la realtà dei fatti.

E allora eccoli prodursi in queste squinternate azioni, come quella messa in campo dal dentista di Biella. Sulla porta del suo studio campeggiava, già qualche settimana fa, la scritta ''La presentazione del green pass è esclusivamente volontaria'' e negli scorsi giorni la missione per ottenere il green pass, tornare a lavorare, ma restando fedele alle sue (s)convinzioni: non farsi vaccinare. E il 24 novembre avrebbe anche spoilerato la sua idea su Twitter, da un profilo personale ma con nome in cirillico. L'immagine del busto con braccio di silicone e sopra la scritta: "Ma se vado con questo se ne accorgono? Magari sotto sto busto metto pure qualche altro indumento per evitare di far arrivare l'ago al braccio vero".

Il post su Twitter rilanciava un link di un prodotto Amazon, un busto in silicone che avrebbe dovuto servire a chi lo indossava di mostrare dei muscoli da body builder. Un costume da carnevale per una pagliacciata annunciata. E tale è stata con eco internazionale ripreso dalla stampa di tutto il mondo. L'infermiera che doveva vaccinarlo si è accorta immediatamente che l'uomo aveva qualcosa di strano ma mai avrebbe pensato che quel ''finto'' bodybuilder aveva tutta la parte superiore di ''plastica''. E quando gli ha chiesto di mostrargli tutto il braccio ed è stato evidente che il dentista indossava un busto da carnevale lui le ha risposto: ''Vorrà mica che abbia tutti questi pettorali'' chiedendole poi di chiudere un occhio e di lasciarlo andare. Lei, ovviamente, ha proceduto alla denuncia per truffa ai carabinieri, con un verbale sottoscritto oltre che dall'operatrice anche dal medico di turno.

''Ringrazio il rigore e la serietà dell'infermiera che si è trovata in quella situazione, che non solo si è accorta di questo tentativo ma ha saputo anche fronteggiarlo, perché chi ha compiuto quel gesto verrà giustamente segnalato alle autorità competenti - ha commentato il governatore della regione Piemonte Cirio -. L'accaduto è molto grave perché offende tutto l'impegno, la professionalità e gli sforzi dei medici e dell'intero servizio sanitario regionale, che fa di noi i primi in Italia per terze dosi somministrate, e che ieri ha superato le 30 mila dosi di vaccino andando ben oltre l'obiettivo di 27 mila indicato dal commissario nazionale per l'emergenza Covid, Figliuolo. Quel gesto prende in giro tutto il servizio sanitario regionale, che sta funzionando bene e sta mettendo in sicurezza la vita dei piemontesi''.