Covid-19, in Alto Adige superati tutti i parametri per il passaggio in zona gialla. C'è un nuovo decesso nelle ultime 24 ore

In Provincia di Bolzano sono 93 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri (75 è il limite per il cambio di colore), 12 quelli in terapia intensiva (10 è la soglia per la zona gialla) e l'incidenza settimanale vola a 509 (10 volte oltre il limite di 50 casi per 100mila abitanti)

BOLZANO. Superati in Alto Adige tutti e tre i parametri per il passaggio in zona gialla: 93 i ricoveri in area medica (il limite è 75 per il cambio di colore, pari al 15% del tasso di occupazione), 12 quelli in terapia intensiva (la soglia per il passaggio in zona gialla è 10, pari al 10% del tasso di occupazione) e l'incidenza settimanale vola a 509, più di 10 volte oltre il limite di 50 casi per 100mila abitanti.

La Provincia di Bolzano insomma ha ormai numeri da zona gialla e ora si attendono le prossime direttive per la gestione dell'emergenza. In Friuli Venezia Giulia infatti, già passato negli scorsi giorni in zona gialla, le restrizioni sono entrate in vigore insieme alle misure previste nel decreto legge per il Super green pass (in anticipo rispetto alla data prevista per il 6 dicembre), che resteranno in vigore fino al 15 gennaio e che prevedono di fatto limitazioni (ad eccezione della mascherina all'aperto, obbligatoria per tutti) solo per chi non è immunizzato contro il Covid-19 (chi non è quindi vaccinato o guarito, Qui Articolo).

Nelle ultime ventiquattro ore purtroppo è aumentato anche il totale delle vittime del Covid da inizio pandemia, arrivato a 1.240 con il decesso comunicato ieri dall'Azienda sanitaria altoatesina. Anche il livello del contagio rimane alto con 256 casi positivi identificati a fronte di 1.243 tamponi molecolari effettuati sul territorio. I pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (post-acuti) sono 64 mentre le persone in quarantena o in isolamento domiciliare al momento sono 10.424.

Ecco i numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (28 novembre ): 1.243

Nuovi casi testati positivi da PCR: 256

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 89.372

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 722.188

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 260.418 (+403)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.372.445

Test antigenici eseguiti ieri: 4.047

Test nasali eseguiti fino al 28.11.2021: 1.135.601 test totali, 2.872 risultati positivi, di cui 1.817 confermati, 426 PCR negativi, 629 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (28.11.) per fascia d'età:

0-9: 26 = 10%

10-19: 35 = 14%

20-29: 30 = 12%

30-39: 44 = 17%

40-49: 48 = 19%

50-59: 39 = 15%

60-69: 17 = 7%

70-79: 10 = 4%

80-89: 4 = 2%

90-99: 3 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 256 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 93

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 64 (agg. al 26.11. ore 17:30)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 3

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 12

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.240 (+1)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 10.424

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 155.724

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 166.148

Guariti totali: 83.286 (+179)