Covid, via libera alla terza dose per over 60 e soggetti fragili: “Protegge dai ricoveri”

TRENTO. Sono 15.602 le terze dosi somministrate finora in Trentino ma l’Azienda sanitaria, anche in vista dell’inverno e di un possibile aumento dei contagi, ha deciso di accelerare aprendo le prenotazioni (dal 4 novembre) anche alla fascia degli over 60 e ai soggetti fragili.

Per sottolineare l’importanza di procedere spediti con la terza dose e, più in generale, con la campagna vaccinale, è intervenuto il direttore generale di Apss Antonio Ferro: “I dati mostrano che soprattutto nelle categorie di età più avanzata è necessario effettuare anche la terza dose, i cui livelli di efficacia e sicurezza sono molto elevati, la terza dose protegge dai ricoveri”. E su questo fronte è stato evidenziato come attualmente nei reparti siano ricoverati circa due terzi di persone non vaccinate, una percentuale molto elevata.

Come ha sottolineato la direttrice del Dipartimento di prevenzione di Apss, Maria Grazia Zuccali, sono ormai alcune settimane che in Trentino si è iniziato a somministrare le terze dosi: circa 2.000 i sanitari che l’hanno ricevuta. “Fra coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale praticamente nessuno è restio a a sottoporsi alla terza dose”.

Dalle 18 di domani dunque, gli over 60 e i soggetti fragili con patologie croniche potranno prenotare la terza dose, “l’invito che vogliamo rivolgere alla comunità trentina – ha detto l’assessora alla Salute Stefania Segnana – è quello di aderire alla campagna e di proseguire con le misure di prevenzione note, dalla mascherina all’igiene delle mani, per mettere in sicurezza i soggetti fragili, gli operatori sanitari e, in generale, tutti noi”.

Dopo aver messo in sicurezza queste categorie, l’orientamento dell’Apss, “coerentemente sia con la programmazione nazionale che con le risorse disponibili” è quello di estendere ulteriormente le vaccinazioni con terza dose ad altre categorie. A tal proposito, precisa Ferro, “gli studi scientifici hanno evidenziato come il cambio di vaccino sia vantaggioso”, perciò chi ha ricevuto le prime dosi di AstraZeneca o Johnson & Johnson potrebbe ricevere una terza dose di Pfizer o Moderna, e viceversa. La terza dose, così come le altre, va prenotata sul cup on line dell’Azienda sanitaria.