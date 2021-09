Dopo Trento e Vicenza ora il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo sarà il nuovo comandante dei carabinieri di Aosta

Già a capo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trento, Giovanni Cuccurullo dopo l'esperienza al 'Center of Excellence for Stability Police Units' a Vicenza ora guiderà la compagnia dei carabinieri di Aosta

AOSTA. Il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo sarà il nuovo comandante dei carabinieri di Aosta. Un ulteriore importante incarico per il 51enne campano di origine, sposato con una figlia, laureato in giurisprudenza e scienze della sicurezza, già impegnato anche a Trento negli scorsi anni alla guida del Reparto Operativo del Comando Provinciale.

Una carriera già molto importante quella percorsa fino ad oggi dal tenente colonnello Cuccurullo iniziata nel 1991 arruolandosi nell'Arma come sottufficiale. Nel 1995 è entrato all'Accademia militare di Modena, dove ha frequentato la Scuola Ufficiali dei Carabinieri.

In seguito, dopo un'esperienza di un anno maturata nel 12esimo Battaglione Carabinieri "Sicilia" di Palermo, è diventato comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo San Lorenzo per poi, successivamente, passare alla Compagnia di San Marco Argentano in Provincia di Cosenza.

Ha avuto poi le esperienze a capo della Compagnia di Perugia e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trento prima di prendere posto al 'Center of Excellence for Stability Police Units' a Vicenza come assistente alla cattedra.



Cuccurullo subentrerà al colonnello Carlo Lecca, trasferito al Comando provinciale dei Carabinieri di Ancona.