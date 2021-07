E' morto don Graziano Gianola, il parroco precipitato per una quarantina di metri in un burrone sull'Altopiano di Brentonico

L'incidente è avvenuto poco sotto malga Bes lungo il sentiero delle vipere. Era stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni, purtroppo il 47enne è deceduto

BRENTONICO. E' morto don Graziano Gianola, il parroco precipitato sull'Altopiano di Brentonico. Originario di Premana (Lecco) era il responsabile della pastorale giovanile della Comunità milanese di Gesù Buon Pastore.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, lunedì 12 luglio, poco sotto malga Bes a quota circa 1.500 metri lungo il sentiero delle vipere in zona San Valentino.

Avrebbe cercato di portarsi alla testa del gruppo ma è caduto nel dirupo: prima per una quindicina di metri per sbattere contro alcune rocce e poi per un'altra ventina di metri nell'area boschiva (Qui articolo).

Una tratta non particolarmente difficile ma che deve essere affrontata con preparazione e l'attrezzatura da ferrata e in quel breve tratto con cordino è precipitato nel vuoto per sparire alla vista del gruppo, una sessantina di ragazzi della Lombardia.

Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portate le unità del soccorso alpino e quindi è stato attivato anche l'elicottero che nel giro di pochi minuti si è portato in quota.

L'elicottero, dopo essere riuscito a individuare Gianola, ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria. In una seconda rotazione ha trasferito sul luogo dell'incidente tre operatori della Stazione Vallagarina, due dei quali hanno aiutato l'equipaggio dell'elisoccorso nelle operazioni di recupero dell'infortunato, apparso fin da subito in gravissime condizioni. Il religioso era stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito d'urgenza all'ospedale.

Nel frattempo un altro soccorritore ha raggiunto il gruppo di circa 60 persone per assisterle nel rientro in albergo.

Le condizioni sanitarie si sono rivelate estremamente serie. Purtroppo don Gianola non ce l'ha fatta, troppo gravi le ferite riportate nel tragico incidente in Trentino. Il parroco è morto al Santa Chiara di Trento.